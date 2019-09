Exclusief voor abonnees Met 5 op 21 naar Brugge Weer koekenbak bij Anderlecht 16 september 2019

Frustratie bij Chadli na de 1-2-nederlaag tegen Antwerp. De supporters jenden voorzitter Coucke: "'t Is weer Couckenbak", galmde over de tribunes. Wéér een nederlaag voor Anderlecht - de vierde op zeven matchen. Anderlecht moet met 5 op 21 naar Club Brugge komend weekend. Dat is ook voor Vincent Kompany te veel - en dus was het ook koekenbak in de kleedkamer. Hij wees er de spelersgroep terecht. Hoog tijd om punten te pakken - dat beseffen Kompany en zijn assisent Davies nu ook. "De jongens willen het soms té perfect doen. Het mag wat lelijker, en minder naïef."

