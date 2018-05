Met 400.000 naar zee dit weekend... 11 mei 2018

Het verlengd weekend van Hemelvaart is voor de kust traditioneel één van de toppers in het voorjaar. De toeristische sector is alvast optimistisch voor de komende dagen. "De kust verwacht 400.000 dagtoeristen. Na enkele mooie weekends in april noteren de hotels voor het Hemelvaartweekend een bezetting tot 85 procent of meer", licht Franky De Block van Westtoer toe. En als er ook nog wat zon bijkomt - wat morgen het geval zou kunnen zijn - rekenen de hotels op heel wat lastminutereservaties. "We raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust", aldus nog De Block. "De Lijn heeft voor Oostende voor Anker (een groots scheepsevenement dat nog tot zondag loopt, red.) een speciaal heen- en terugticket van 4 euro." (LBB)

