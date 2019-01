Met 30 spelers naar Costa Blanca 05 januari 2019

Ook voor Racing Genk zit de korte winterbreak erop. De leider begint vanaf vandaag in Benidorm aan de voorbereiding op het tweede competitieluik. Philippe Clement en zijn staf nemen 30 spelers mee op het vliegtuig, onder hen ook nieuwkomers De Norre en Borges. Ook Nastic stijgt deze namiddag vanop de luchthaven van Luik op richting Spaanse zon. Nastic wordt aan AZ gelinkt. Genk heeft nog een extra oefenwedstrijd aan het programma toegevoegd, donderdag om 14 uur is het Nederlandse Fortuna Sittard de tegenstander. De locatie voor die oefenpartij ligt nog niet vast. Een dag later speelt Genk in het stadion van Benidorm tegen Schalke 04, aftrap om 15.30u. (KDZ)