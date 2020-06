Exclusief voor abonnees Met 27 vodka's achter het stuur 16 juni 2020

In Aalst is een man voor de politierechter verschenen omdat hij met 3,22 promille in het bloed achter het stuur zat. Ivan L. wilde na een familiefeest in zijn woning zijn wagen nog in de garage plaatsen, maar daarvoor moest hij een blokje omrijden. Toen hij zijn bocht nogal wijd nam, werd hij opgemerkt door de politie. "Toen de agenten je aanspraken, verklaarde je dat je 27 vodka's had gedronken. Of was dat van zattigheid?", vroeg de politierechter. "Er was familie uit Engeland naar België gekomen en we hadden hier gevierd. Ik wou enkel mijn wagen nog binnen zetten omdat er veel vandalisme is in mijn buurt", vertelde L. De man werd in het verleden al vijf keer veroordeeld voor alcohol achter het stuur. Hij bleek niet goed te beseffen dat hij een drankprobleem heeft, maar zei wel niet meer met de auto te rijden. Uitspraak op 22 juni.

