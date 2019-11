Exclusief voor abonnees Met 250 km/u over E40 met gehuurde sportauto 21 november 2019

Een man uit Machelen in een Duitse sportwagen is betrapt terwijl hij met 250 kilometer per uur over de E40 richting Luik raasde. Tijdens een politieactie ter hoogte van Hoegaarden werden gisterochtend en -middag in totaal 4.115 wagens gecontroleerd. Daarvan hield zowat 97% zich aan de snelheidslimiet, 129 bestuurders gedroegen zich minder voorbeeldig. Allemaal zullen ze een boete in de bus krijgen, vijf van hen werden onderschept en moesten hun rijbewijs inleveren. Onder hen de chauffeur van de sportauto. Die bleek hij gehuurd te hebben voor een trouwfeest. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter. (KBG)