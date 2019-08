Exclusief voor abonnees Met 233 geland in maïsveld 16 augustus 2019

In de buurt van Moskou heeft gisterochtend een passagiersvliegtuig met 233 mensen aan boord een buiklanding gemaakt in een maïsveld. Kort na opstijgen vlogen er meeuwen in de motoren van de Airbus A321. "Eerst viel de linker uit, nadien ook de rechter. We hadden geen aandrijving meer en verloren hoogte. De captain nam de controle over en zette het toestel door manuele besturing in het veld neer", getuigt de copiloot. Bij de buiklanding raakten 23 mensen gewond, onder wie 9 kinderen. De meesten kwamen weg met kneuzingen en schaafwonden, en hoefden niet naar het ziekenhuis. Alleen een 69-jarige vrouw werd gehospitaliseerd. De piloot en andere bemanningsleden werden meteen met complimenten overladen. "Met hun fantastische vakmanschap en de zelfcontrole die ze aan de dag legden, hebben ze honderden levens gered. Het zijn helden", zei de gouverneur van de regio Sverdlovsk.

