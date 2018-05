Met 2 miljoen naar de kust in mei 26 mei 2018

Met drie verlengde en vooral zonnige weekends was de maand mei een absolute voltreffer voor onze kust. Bijna 2 miljoen dagjesmensen trokken naar zee. De topper was het hemelvaartweekend met 400.000 dagtoeristen in vier dagen. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. De hotelsector reageert tevreden. In de verlengde weekends bedroeg de bezettingsgraad 85 tot zelfs 100%. Met temperaturen tot 30 graden belooft het ook dit weekend over koppen lopen te worden aan zee. De NMBS heeft alvast zeven extra kusttreinen voorzien.