Met 2 man 2.000 dozen verhuizen Verhuis collectie wielermuseum naar Arsenaal al sinds juni bezig 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Het contrast kan niet groter: in 2015 hielpen nog 150 vrijwilligers bij de verhuis van het wielermuseum naar de Paterskerk en Ter Posterie. Vandaag worden alle stukken teruggebracht naar het gerenoveerde Arsenaal door... twee mensen. Zij zijn er dan ook sinds juni dag na dag mee in de weer. De verhuis kadert in de opening van het nieuwe museum KOERS.

"Het was gewoon niet haalbaar om een gelijkaardig event als destijds onze Grand Départ te organiseren", vertelt KOERS-medewerker Siegfried Aneca. Hij weet waar hij het over heeft want in zijn carrière bij stad Roeselare tekende hij voor de verhuis van het archief vanuit het stadhuis richting oud politiegebouw, organiseerde hij de Grand Départ en sinds vorig jaar is hij al bezig met de terugkeer richting Arsenaal.

Zuurvrij inpakken

Hij mag zich dus gerust heer en meester in de verhuiskunst noemen. "In eerste instantie gaat het om het opmaken van een goeie planning. Wat komt waar terecht, welke rekken en kasten worden gerecupereerd, dient de collectie nog getrieerd te worden?", licht hij het proces toe. "Begin dit jaar ben ik begonnen met het zuurvrij inpakken van de collectie in stevige dozen die allemaal genummerd zijn. Zo weet ik exact welk item in welke doos zit en waar het moet belanden. In totaal gaat het om 2.000 verhuisdozen naast de vele fietsen, trofeeën en boeken. M'n opleiding archiefkunde is al goed van pas gekomen."

Honderden ritten

Sinds juni krijgt Siegfried de hulp van een jobstudent voor de eigenlijke verhuis. "Yulian Dehullu en ik rijden dagelijks drie tot vier keer heen en terug met een bestelwagen tussen Ter Posterie of de Paterskerk en het Arsenaal. We hebben er al honderden ritten op zitten maar reden nog niet één mazouttank leeg door de beperkte afstand tussen de verschillende locaties. We werken steeds via hetzelfde principe: bestelwagen vullen, legen en direct alles op z'n plaats zetten in het museum, de depots, de bibliotheek... De komende weken moeten er nog vooral fietsen, het smissemateriaal, wat expospullen en items van het toeristisch onthaal verhuisd worden. 90% van de klus is geklaard dus de opening halen wordt een makkie. Ik ben aan het aftellen naar die dag. Het begint door te wegen. Zeker doordat de lift in KOERS nog niet gekeurd is voor personen en we dus heel wat trappen doen. Extra spierballen heb ik aan de verhuis niet overgehouden, maar ik ben wel al drie kilo vermagerd", lacht hij.

Koers, Museum van de Wielersport opent op 9 september de deuren voor het grote publiek. Meer binnenkort op www.koersmuseum.be.