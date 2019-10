Exclusief voor abonnees Met 2 goals tussen de wereldsterren 02 oktober 2019

Zijn goals gingen de wereld rond. Emmanuel Dennis, gisteren pas de zevende speler in de historie van de Champions League die twee keer wist te scoren in Bernabéu. Meer nog, enkel Mario Mandzukic (Juventus), Alexandre Pato (Milan) en Lionel Messi (Barcelona) lukten een 'brace' in één speelhelft op bezoek bij de meest succesvolle club ooit. Dennis was dicht bij een hattrick, maar Areola voorkwam dat de Nigeriaan de wedstrijd na de rust kon beslissen. Ook Aubameyang (Dortmund), Huntelaar (Schalke) en Del Piero (Juventus) scoorden ooit één keer in elke helft op het veld van Real. (TTV)