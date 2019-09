Exclusief voor abonnees Met 15.000 begonnen aan tweede ronde KLIMAATMARS 21 september 2019

00u00 0

Toen de laatste klimaatmars van vorig schooljaar in mei nog maar 7.500 spijbelaars op de been bracht - op het hoogtepunt waren dat er 35.000 - leek het protest een stille dood te gaan sterven. En dan was er nog Anuna De Wever die afgelopen zomer werd uitgejouwd op Pukkelpop, en medeoprichtster Kyra Gantois die Youth for Climate de rug toekeerde: weinig opbeurend allemaal. Maar kijk, gisteren trokken weer 15.000 klimaatactivisten naar Brussel. "Veel meer dan gehoopt en dat is ook nodig. We moéten doorgaan", aldus Anuna De Wever. (BCL)