Met 120 per uur in Moerestraat waar je 70 mag 30 maart 2019

In politiezone Polder werd vorige week net als de voorbije weken een snelheidsactie gehouden waarvan enkele locaties op voorhand werd aangekondigd. In totaal werd de snelheid gecontroleerd van 2.096 voertuigen, daarvan reden 188 bestuurders te snel. Dat is 8,96 procent. De hoogste snelheid werd genoteerd te Koekelare in de Moerestraat waar een bestuurder 120 per uur reed waar je 70 mag. In de Lappersfortstraat in Diksmuide reed een bestuurder 90 per uur binnen de bebouwde kom. In Kortemark in de Lichterveldestraat reed een bestuurder binnen de bebouwde kom 88 per uur. (JHM)