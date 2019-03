Met 100 kilometer per uur door bebouwde kom en toch vrijuit 08 maart 2019

Een 31-jarige man uit Meise ontsnapt aan een celstraf van 1 jaar, een rijverbod van 5 jaar en een boete van 10.800 euro door een foutje op de Brusselse griffie. Op 28 juni 2015 werd de motard geflitst terwijl hij met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom raasde. Zijn motor was niet verzekerd of ingeschreven én de man bleek op pad zonder rijbewijs - dat was ingetrokken na een eerdere inbreuk. Anderhalf jaar geleden leidde dit tot een zware veroordeling voor de politierechter. De snelheidsduivel ging evenwel in beroep. Daartoe moest hij een formulier invullen waarin hij aangaf waaróm hij de veroordeling wilde aanvechten, wat ook gebeurde. Maar het document ging verloren. De zaak werd meermaals uitgesteld, in de hoop dat het formulier alsnog zou opduiken, maar nu vond de rechter het welletjes. Hij verklaarde de vervolging niet ontvankelijk. (KSN)

