Met 1 miljoen algerijnen tegen president

In Algerije is er voor de zesde vrijdag op rij tegen president Abdelaziz Bouteflika betoogd. Die protesten worden steeds massaler en gisteren daagden er al één miljoen mensen op in de hoofdstad Algiers. Bouteflika is 82 en zijn slechte gezondheid laat vermoeden dat hij eigenlijk niet zelf meer regeert. Hoewel hij altijd populair is geweest, stootte zijn kandidatuur voor een vijfde ambtstermijn daarom op verzet. Die kandidatuur is intussen ingetrokken, maar de verkiezingen zijn ook voor onbepaalde tijd verdaagd. Het doet de Algerijnen verzuchten dat ze verkiezingen zonder Bouteflika wilden, maar nu Bouteflika zonder verkiezingen krijgen. (GVV)

