Met 1,043 miljard het vliegtuig op in EU 07 december 2018

Nooit eerder stapten er in de Europese Unie meer passagiers het vliegtuig op dan vorig jaar. Een recordaantal van 1,043 miljard passagiers liet zich via de lucht vervoeren. Dat zijn er ongeveer 71 miljoen (7%) meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2009 gaat het om een toename met zelfs 39%. De grootste groep (47%) reisde binnen de EU. Zo'n 36% vloog naar een bestemming buiten de Unie, minder dan een vijfde (17%) nam een binnenlandse vlucht. Brussels Airport was in 2017 goed voor 24,7 miljoen passagiers, 14% meer dan het jaar ervoor. Het Britse Heathrow blijft met bijna 78 miljoen passagiers de grootste Europese luchthaven. (SPK)