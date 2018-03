Messi voor derde keer vader 12 maart 2018

Lionel Messi is zaterdag voor de derde keer vader geworden. De Argentijnse voetballer heette zoon Ciro op Instagram welkom. "Het gaat perfect met hem en mama. We zijn superblij!" Messi en zijn vrouw Antonella hebben met Thiago (5) en Mateo (2) al twee kinderen. Door de geboorte gaf Messi dit weekend verstek voor het uitduel van Barcelona tegen Málaga. Ook zonder zijn superster klaarde Barça de klus met 0-2, via Luis Suárez en Philippe Coutinho. Woensdag is de Argentijn weer van de partij in het CL-duel thuis tegen Chelsea.

