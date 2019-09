Exclusief voor abonnees Messi valt meteen weer uit 25 september 2019

Lionel Messi stond bij FC Barcelona voor het eerst aan de aftrap na zijn kuitblessure, maar bij de rust moest de Argentijn geblesseerd in de kleedkamer blijven. Na enkele tikken moest hij in de eerste helft al eens gaan zitten met last aan de dij. Messi beet nog even door, maar kon na 45 minuten dus niet verder. Barça won op eigen veld wel met 2-1 tegen Villarreal na goals van Griezmann en Arthur. Santi Cazorla scoorde voor de bezoekers.

