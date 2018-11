Messi treurt bij rentree ondanks twee treffers 12 november 2018

Lionel Messi had zich zijn rentree anders voorgesteld. De Argentijn scoorde nochtans twee keer bij zijn wederoptreden na een armbreuk. Ook Vidal schoot raak. Alleen volstond dat verrassend genoeg niet tegen Real Betis. De bezoekers waren voor het duel tegen Barcelona de minst scorende ploeg in La Liga, maar gisteren schoten ze vier keer raak. Onder meer dankzij een blunder van doelman Ter Stegen. Betis maakte met de 3-4-zege een einde aan de indrukwekkende thuisreputatie van de Catalanen in Camp Nou. Het bleef er maar liefst 42 competitieduels op rij ongeslagen. Enige troost: Barça blijft wel koploper in La Liga. Vermaelen is nog steeds out. (VDVJ)