Messi trapt 2 keer door benen van Courtois 15 maart 2018

00u00 0

Voor Messi was de 3-0 gisteravond zijn honderdste goal in de Champions League, voor Courtois was het misschien wel z'n pijnlijkste tegengoal.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN