Messi tipt België PORTUGAL EN ARGENTINIË GELAND IN RUSLAND 11 juni 2018

De grote sterren druppelen stilaan Rusland binnen. Dit weekend zetten Argentinië en Portugal voet aan grond in Moskou. Lionel Messi en co. vervroegden hun reis naar het WK nadat hun oefenmatch in en tegen Israël wegens veiligheidsredenen was afgelast. Messi zelf blikte in Sport alvast vooruit naar het WK. En hij spaarde de lof voor ons land niet. Gevraagd naar de kanshebbers voor het WK noemt de Barça-aanvaller de Rode Duivels nadrukkelijk. "Er zijn wel veel goede teams, zoals Brazilië, Duitsland, Spanje of Frankrijk. Maar België reken ik daar ook bij, zelfs al worden ze niet zoveel genoemd. Het is een land met heel goede spelers, die bijna allemaal WK-ervaring hebben." Messi noemt ook twee mogelijke uitblinkers: "Kevin De Bruyne en Eden Hazard."

