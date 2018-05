Messi, señor Clásico, nóg beslissender dan Ronaldo én vaker in winnende kamp 05 mei 2018

Zondag staan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor de 30ste keer tegenover elkaar in de Clásico, voor de 15de keer in Camp Nou. Van de vorige 14 edities wonnen Messi en Barcelona er 6 in eigen huis. Ronaldo blijft voorlopig op 4 uitzeges staan. De Portugees was nochtans wel erg vaak bepalend, met 11 doelpunten in 14 uitduels. Telkens wanneer Real won op verplaatsing tegen het Barça van Messi, stond Ronaldo op het scorebord. De raad voor Real lijkt dus simpel voor zondag: zorg dat Ronaldo scoort. In Camp Nou lukte Messi daarentegen 'slechts' 5 goals en 5 assists. Ook voor de Argentijn lukte het op verplaatsing beter, want in Bernabéu kon Leo al 14 keer scoren. In totaal komt Messi er met 14 zeges tegen 8, 19 goals tegen 17 en 11 assists tegen 1 (!) bovendien duidelijk als winnaar uit in het Clásico-duel met Cristiano Ronaldo. Kan Ronaldo zich zondag nog eens laten gelden en zijn reputatie in Camp Nou hooghouden? (DPB)

