Messi scoort z'n 600ste en beslist titelstrijd 05 maart 2018

00u00 0

Barcelona-Atlético, 1-0. Met dank aan de 600ste goal in de carrière van Lionel Messi. Quel fenomeno. 't Scheelde niet veel of Oblak had zijn vrijtrap gepakt, maar Leo's blik stond op scherp. Een belangrijke goal: Atlético was de enige ploeg die Barça nog enigszins had kunnen bedreigen in La Liga - bij winst stonden de Madrilenen op amper twee punten van de leider -, maar nu is de Spaanse titelrace helemaal over en out. Barcelona pakt over elf speeldagen gewoon zijn 25ste landstitel, zijn elfde in twintig jaar tijd. Vermaelen, negentig minuten op de bank, applaudisseerde mee voor de Argentijnse halfgod. Barça kampioen, met dank aan 'Leo'. (NVK)