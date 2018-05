Messi scoort hattrick tegen Haïti 31 mei 2018

00u00 0

Lionel Messi lijkt klaar voor het WK. De Argentijnse superster vernederde in zijn eentje Haïti in een oefenpartij die dinsdagnacht werd afgewerkt. Hij opende na 17 minuten de score vanaf de stip en scoorde na de pauze nog twee keer. Agüero bewees dat hij na zijn blessure bij Man City weer helemaal fit is en legde de 4-0-eindstand vast. Voor Argentinië was het de laatste wedstrijd in eigen land. Gisteren reisde de selectie af naar Barcelona voor een stageweek. Op 9 juni volgt nog een ultiem oefenduel in Jeruzalem tegen Israël.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WK

Peru

sportdiscipline

voetbal

sport

Agüero

Israël

Japan