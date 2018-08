Messi scoort 6.000ste competitiegoal van Barcelona 20 augustus 2018

Je kunt nooit genoeg in de geschiedenisboeken staan. En dus scoorde Lionel Messi na het 5.000ste competitiedoelpunt voor Barcelona (in 2009) zaterdag ook nummer 6.000. Dat deed de Argentijn tegen Alavés: 3-0. Naast Messi (twee goals) stond ook Philippe Coutinho op het scorebord. Hij miste wel nog een penalty. Overigens werd het ook voor Luis Suárez een speciale avond: hij werkte zijn tweehonderdste wedstrijd in het shirt van Barcelona af. Thomas Vermaelen zat niet in de selectie. Het ging om een sportieve keuze, zo meldden Spaanse media. (PJC)