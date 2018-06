Messi: "Prestatie zal bepalen of dit mijn laatste WK is" 16 juni 2018

Lionel Messi (volgende week 31) begint straks aan de grootste uitdaging uit zijn carrière: eindelijk de wereldtitel pakken met Argentinië. 't Wordt misschien wel zijn ultieme kans. "Veel mensen vragen me of dit mijn laatste WK is", vertelt Messi in een column op 'La Nácion'. "Daar denk ik nu niet aan. Het zal ervan afhangen hoe we de komende maand presteren." Aan de motivatie zal het alvast niet liggen. "Ik zou al mijn Gouden Ballen inruilen voor een titel met de nationale ploeg. Dat is het doel in Rusland." (VDVJ)