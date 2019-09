Exclusief voor abonnees Messi opnieuw beste voetballer ter wereld... 24 september 2019

Zijn zoontjes keken trots terwijl papa het woord nam. De orde is weer hersteld. Lionel Messi is opnieuw de beste voetballer ter wereld. Op het Gala van The Best ging de Argentijn aan de haal met de hoofdvogel. Een overwinning die je zag aankomen bij zijn entree in het Scala van Milaan. Vrouw Antonella en zoontje Thiago en Matteo waren in een privejet mee overgevlogen. Grote afwezige was de nummer drie: zijn grootste rivaal de afgelopen twaalf jaar, Cristiano Ronaldo. Dat die niet naar Milaan reisde, bevestigde het vermoeden dat Messi de grote triomfator zou zijn. Nadat hij in 2018 niet eens tot de drie genomineerden hoorde, een extra motivatie, bewees de tovenaar van Barcelona vorig seizoen dat hij de beste speler ter wereld is: 51 doelpunten, landstitel, topschutter in de Champions League - enkel de trofee met de Grote Oren ontbrak. Het is Messi's eerste bekroning als 'The Best' sinds het FIFA Gala weer zijn eigen weg is gegaan, los van de Ballon d'Or. Messi won de FIFA Speler van het Jaar in 2009 en vijf Gouden Ballen (onder organisatie van FIFA).

Virgil van Dijk, Nederlandse verdediger en die andere favoriet voor de prijs, erkende zijn meerdere in Messi, die hij zelf ook de meest begenadigde voetballer op de planeet vindt. (KTH)