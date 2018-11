Messi na soap tóch mee naar Milaan 06 november 2018

Reist hij nu wel of niet mee? Barcelona leek maar niet te kunnen beslissen of het op Lionel Messi rekent voor de wedstrijd tegen Inter Milaan. Zondagmiddag nam het de Argentijn, die hersteld is van een armbreuk, op in zijn selectie. Maandagnacht publiceerde het dan toch een lijst zonder hem. Om acht uur later een nieuwe versie mét hun vedette te delen. En zo maakte Messi gisteravond uiteindelijk toch zijn opwachting tijdens de slottraining in San Siro. "Maar we moeten afwachten of hij ook in actie kan komen", temperde coach Ernesto Valverde. (VDVJ)