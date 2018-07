Messi last mediastilte in 05 juli 2018

00u00 0

Blijft Lionel Messi beschikbaar voor de Argentijnse nationale ploeg of niet? Sinds de snelle exit van de Albiceleste op het WK lijkt hij van de aardbol verdwenen. Na het 4-3 verlies tegen Frankrijk vertrok Messi zo snel mogelijk met zijn gezin uit Rusland. Sindsdien gaf de 31-jarige stervoetballer geen teken van leven meer. Of er voor Messi nog een 128ste interland komt, is giswerk. In de zomer van 2016 kondigde hij zijn afscheid als international aan, maar enkele weken later keerde hij op zijn stappen terug. (RN)