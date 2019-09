Exclusief voor abonnees Messi klaar voor rentree 17 september 2019

Voor Axel Witsel en Thorgan Hazard had het een weekje langer mogen duren: Lionel Messi (32) zit voor het eerst dit seizoen in de selectie van Barcelona. De Argentijn stond sinds begin augustus aan de kant met een spierblessure. Dit weekend hervatte Messi de groepstraining en gisteren reisde hij mee af naar Dortmund. Het is evenwel afwachten of hij ook aan de aftrap verschijnt. (VDVJ)