Messi het meest geciteerd op facebook 28 juni 2018

Over de Argentijnse sterspeler Lionel Messi wordt, sinds de start van het WK voetbal in Rusland, het meest gepraat op Facebook. Na hem volgen de Braziliaan Neymar en de Portugees Cristiano Ronaldo, zo blijkt uit cijfers die de sociaalnetwerksite woensdag bekendmaakte. Na dat trio volgen de Braziliaan Coutinho, Mohamed Salah (Egypte), Luka Modríc (Kroatië), James Rodriguez (Colombia), Sergio Ramos (Spanje), Toni Kroos (Duitsland) en Andres Iniesta (Spanje). Facebook registreerde meer dan een miljard WK-gerelateerde interacties, zoals 'likes', gedeelde berichten en commentaar, sinds de start van het toernooi door 250 miljoen gebruikers over de hele wereld. Bij de ploegen wordt het meest gepraat over Brazilië. Het bericht dat de meeste interacties veroorzaakte, komt van Cristiano Ronaldo na het gelijkspel tussen Portugal en Spanje.

