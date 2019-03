Messi en Suárez (ex-RSCA) in selectie Argentinië 08 maart 2019

Vijf Gouden Ballen én... een Gouden Schoen in de selectie van Argentinië. Ruim acht maanden nadat Lionel Messi (31) zijn interlandcarrière 'on hold' zette, maakt de nummer tien zijn rentree in de selectie van de Albiceleste. Voorlopig is het wel nog maar parttime. De Barça-ster tekent present voor het oefenduel tegen Venezuela op 23 maart in het stadion van Atlético Madrid, maar past wellicht voor het duel versus Marokko in Tanger. Daar hoeft iemand anders geen seconde over na te denken. Ex-Anderlecht-smaakmaker Matías Suárez (30) maakt een kinderdroom waar met zijn eerste selectie voor de nationale ploeg. De aanvaller overtuigde bondscoach Lionel Scaloni met uitstekende prestaties bij River Plate. Suárez zit aan drie doelpunten en één assist in zes wedstrijden voor de topclub. Het volgende grote doel voor Argentinië wordt de Copa América van komende zomer. Misschien pakt Messi met de hulp van 'Mati' dan eindelijk een eerste prijs met zijn land. (VDVJ)

