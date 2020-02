Exclusief voor abonnees Messi en Hamilton winnen samen Laureus Award 18 februari 2020

Ex aequo. Lionel Messi en Lewis Hamilton werden gisteren op de verkiezing van de Laureus Award - ook wel de Oscars van de Sport genoemd - verkozen tot Sportman van het Jaar. De Argentijnse spits van Barcelona en de Britse Formule 1-kampioen behaalden evenveel stemmen, een primeur in het 20-jarige bestaan van de trofee. Hamilton werd vorig jaar voor de zesde keer wereldkampioen, Messi veroverde dan weer een zesde Gouden Bal. "Het is ongelofelijk dat ik nu in een rijtje van legendes kom te staan", reageerde Hamilton, toen hij gisteravond in Berlijn de prijs uit handen van voormalig voetbalcoach Arsène Wenger mocht ontvangen. Lionel Messi was zelf niet aanwezig, maar reageerde via een videoboodschap. Bij de vrouwen won Simone Biles voor de derde keer de verkiezing, het Zuid-Afrikaanse rugbyteam was beste ploeg, voor Liverpool en de nationale vrouwenvoetbalploeg van de VS. De Award voor Doorbraak van het Jaar was voor wielrenner Egan Bernal, terwijl de Duitse NBA-ster Dirk Nowitzki - die vorig jaar met pensioen ging - de Lifetime Achievement Award in ontvangst mocht nemen. (MVS)

