Messi dribbelt Barça voorbij de twijfels 14 maart 2019

00u00

Een Spaans bloedbad is vermeden. Met Barça bezweek toch één club uit La Liga niet onder de druk in de Champions League. Vlot ging het tegen Lyon allerminst, ondanks een 2-0-voorsprong bij rust. Na een kwartier liet Jason Denayer - samen met ref en VAR - zich in de luren leggen door meesterboef Luis Suárez. De Uruguayaan zette zelf sluw zijn voet op de (te) ijverig tackelende verdediger. Lionel Messi demonstreerde de perfecte panenka (1-0). Via een vloeiende aanval verdubbelde Coutinho snel de score. Op het uur strooide Tousart twijfel in Camp Nou met de aansluitingstreffer. Die nam toe na kansen op de 2-2 voor Fekir en Depay. Het zou toch niet weer zo'n avond worden? Messi schakelde dan maar even naar turbo-modus. In negen minuten volgden een geniale sologoal en twee perfecte assists: 5-1. 'Calma'. (VDVJ)

