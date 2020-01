Exclusief voor abonnees Messi botst op VAR en Atlético 10 januari 2020

Absurd: de finale van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië wordt zondag niet gespeeld tussen kampioen FC Barcelona en bekerwinnaar Valencia, maar wel door Atlético en Real Madrid. Respectievelijk de nummers twee en drie uit La Liga vorig seizoen. Dat is het resultaat van de halve finales van een 'Final Four' die omwille van geldgewin in Jeddah plaatsvindt. En of de Arabieren hun ogen uitkeken daar in Jeddah, toen Leo Messi gisteren aan het toveren ging. In enkele minuten tijd flitste hij twee keer geniaal, nadat Koke voor Atlético gescoord had in een dolle tweede helft. Maar nummer twee - de knapste - werd door de VAR afgekeurd (omdat de bal even op zijn bovenarm/schouder kwam), net als een goal van Piqué. Daartussen mocht Griezmann wel scoren. Maar met Atlético ben je nooit klaar. In de slotfase bogen Morata (penalty) en Correa de scheve situatie nog helemaal om. Deuk in het Barça-prestige. (ODBS)

