Messi bij de geiten ...

Opmerkelijke fotoshoot met Lionel Messi. Het Amerikaanse 'Paper Magazine' liet de Argentijn poseren met geiten. Zo zinspeelde het op 'G.O.A.T', Engels voor geit, maar vooral afkorting voor 'Greatest Of All Time' ('Grootste Aller Tijden'). Argentinië start het WK op 16 juni tegen IJsland. Het oefent zaterdag nog tegen Israël in... Jeruzalem. En dat ligt gevoelig. De baas van de Palestijnse voetbalbond riep al op beeldjes en shirts van Messi te verbranden als hij in de stad komt spelen. (DPB)

