Messi beschuldigd van oplichterij 06 juni 2019

Een voormalig werknemer heeft gisteren een klacht ingediend tegen Lionel Messi en zijn stichting, waarin hij hen beschuldigt van witwassen, oplichterij en fiscale fraude. De klacht is nog niet ontvankelijk verklaard door de rechtbank. Klager is Federico Rettori, een Argentijn die op Mallorca woont en voor Messi's stichting gewerkt heeft. Hij viseert de voetballer, diens vader Jorge, broer Rodrigo en alle bestuurders die toegang hadden tot de fondsen van de 'Fundacion Leo Messi'. Vorig jaar diende Rettori daarvoor in Argentinië al klacht in. Daar is een vooronderzoek aan de gang naar belastingontduiking en het wegsluizen van geld. Tot nu werd er niemand in beschuldiging gesteld. Twee jaar geleden werd Messi met zijn vader in Spanje al veroordeeld voor belastingfraude. De rechter gaf hen elk 21 maanden cel (die ze niet moesten uitzitten) en boetes van in totaal 3,7 miljoen euro.

