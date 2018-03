Messi bekent gebruik groeihormonen 20 maart 2018

Lionel Messi heeft in een interview met America TV toegegeven dat hij als kind groeihormonen gebruikte. Het Argentijnse wonderkind diende zichzelf het product toe omdat hij anders nooit tot zijn huidige 1m70 zou uitgroeien. "Elke nacht spoot ik mezelf één keer in in mijn been. Aanvankelijk was het vreemd, maar na verloop van tijd vond ik het normaal. Het was een kleine naald, een beetje zoals een potlood, en het deed geen pijn." (SJH)