Messentrekker wilde gedood worden door politie 13 februari 2019

00u00 0

De 34-jarige man die met twee messen door Mechelen trok en werd doodgeschoten door de politie, had op dat scenario aangestuurd. Dat staat te lezen in de afscheidsbrief die werd teruggevonden tijdens een huiszoeking bij Mohamed E. Een motief vermeldt hij daarin niet. De werkloze man, die met een zware drugsverslaving kampte, had gisterochtend eerst thuis zijn vrouw neergestoken en nadien in een supermarkt twee vrouwen aangevallen. Op straat stak hij ook een fietsster neer. Alle slachtoffers waren gisteravond buiten levensgevaar. (IBO)