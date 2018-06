Messentrekker getaserd in stadhuis Rotterdam 27 juni 2018

De Nederlandse politie heeft gisteren een man overmeesterd die met een mes stond te zwaaien in het stadhuis van Rotterdam. "De man had bij de ingang van het gebouw omstreeks 15.45 uur de aandacht getrokken van het veiligheidspersoneel, dat op zijn beurt de politie alarmeerde", klinkt het bij de Nederlandse autoriteiten. "Toen de agenten arriveerden, wilde hij zijn mes niet neerleggen. Daarop kreeg hij een elektrische schok van een taser. Toen hij zich daarna nog altijd verzette, werd hij gebeten door een politiehond." Het motief van de man - die een verwarde indruk maakte en al geregeld opdook bij het stadhuis - is nog niet duidelijk. (KSN)

