Messentrekker Gent-Sint-Pieters moet niet naar rechter 31 maart 2018

De Afghaanse man die op 23 januari twee agenten van de spoorwegpolitie in Gent-Sint-Pieters aanviel met een mes en neergeschoten werd, zal geïnterneerd worden. Dat heeft de Gentse raadkamer gisteren beslist, nadat de man twee maanden in de cel zat. Over het motief van de Afghaan heerste veel onduidelijkheid. Opvallend was dat het parket terreur al snel uitsloot, hoewel minstens één getuige hem 'Allahu Akbar' had horen roepen. Volgens advocaat Ercan Tok had zijn cliënt psychische problemen.Zijn huisgenoten baamden dat. Het onderzoek heeft nu uitgewezen dat er geen proces nodig is voor de correctionele rechtbank. (OSG)