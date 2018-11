Messenger komt met unsend-knop Oeps, verkeerd bericht gestuurd! 09 november 2018

Net een chatbericht verzonden via Facebook Messenger en na twee seconden al spijt? Of belandde dat pikante tekstje niet bij de juiste persoon? Gênant, want verzonden blijft verzonden. Maar daar gaat Messenger nu verandering in brengen. Met de unsend-knop wordt het binnenkort mogelijk om ongewild verstuurde berichten terug te roepen. Ook foto's en andere documenten kunnen alsnog worden verwijderd. U moet wel snel zijn: de nieuwe functie blijft slechts tien minuten lang beschikbaar na het versturen. WhatsApp-gebruikers kunnen hun berichten al langer terughalen, en krijgen daarvoor een uur de tijd. (SPK)