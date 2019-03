Exclusief voor abonnees Mesaanvaller Kvitova krijgt acht jaar cel 27 maart 2019

00u00 0

In het Tsjechische Brno werd Rodim Zondra, de man die in 2016 tweevoudig grandslamwinnares Petra Kvitova wilde beroven en aanviel met een mes in haar appartement, veroordeeld tot acht jaar cel. De linkshandige Tsjechische leek haar tenniscarrière te moeten opgeven door de verwondingen aan haar hand, maar werd gered door een vier uur durende operatie. Kvitova is vandaag het nummer 3 van de wereld en speelde afgelopen nacht de kwartfinale op de Miami Open. (FDW)