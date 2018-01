Meryl Streep 'heel vereerd' met 21ste Oscarnominatie 25 januari 2018

Meryl Streep (68) ontving deze week haar 21ste Oscarnominatie, en daar is ze even dankbaar voor als voor haar eerste. "Ik voel mij enorm vereerd. Bedankt uit heel mijn hart", laat ze weten via Twitter. De actrice werd genomineerd voor haar rol in 'The Post', waarin ze de enige vrouw op de redactie van de Amerikaanse krant 'The Washington Post' speelt. "Ik hou van deze film", aldus Streep. "Een film die persvrijheid verdedigt, de discriminatie van vrouwen aanvecht, en tegelijk de stemmen van vrouwen uit de geschiedenis eindelijk laat horen." Haar tegenspeler Tom Hanks en regisseur Steven Spielberg zijn niet genomineerd. Als Streep het beeldje ook wint, zal het haar vierde Oscar zijn. Ze is sowieso de meest genomineerde actrice in de geschiedenis van de Oscars. (MVO)

