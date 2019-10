Exclusief voor abonnees Mertens wint in Peking en treft winnares US Open 01 oktober 2019

Elise Mertens (WTA 23) maakte afgelopen weekend een goede en snelle omschakeling van Wuhan naar Peking, waar ze gisteren reeds haar eerste ronde tegen Petra Martic (WTA 17) met liefst 6-2, 6-3 tot een goed einde bracht. Knappe overwinning voor de Limburgse die omwille van wat lichte kniepijn met een flinke tape op de baan kwam. Morgen neemt Mertens het in de tweede ronde van de China Open op tegen Bianca Andreescu (WTA 5). Tegen de US Open-winnares verloor onze landgenote nog in drie sets in de kwartfinale van Flushing Meadows. Gisteren zei de Canadese sensatie wel dat dat haar moeilijkste wedstrijd was geweest in die veertien dagen in New York. (FDW)