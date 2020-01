Exclusief voor abonnees Mertens wint eerste WTA-match van het jaar 06 januari 2020

Elise Mertens (WTA 17) is het jaar goed gestart met een even eenvoudige als overtuigende 6-3, 6-3 tegen Lesia Tsurenko (WTA 73) in Shenzhen. De 24-jarige Limburgse liet daarmee de allereerste officiële overwinning op de hoofdtabel van een WTA-toernooi in 2020 op haar naam zetten. "Ik heb de wedstrijd goed ingedeeld", zei Mertens, die bij de start van de match meteen haar service moest inleveren. "Ik ben kalm gebleven." Het derde reekshoofd op de Shenzhen Open profiteerde tevens een beetje van het gebrek aan matchritme aan de overkant, voor Tsurenko was het haar eerste partij na een zes maanden durende blessurepauze. Mertens speelt in de tweede ronde tegen de achttienjarige wildcard Xiyu Wang (WTA 144), die verrassend van Sorana Cirstea (WTA 74) won. "Ik heb echt hard gewerkt deze winter en ik hoop dat het zijn vruchten gaat afwerpen", zei de Hamontse. "Hopelijk kan ik hier al heel wat matchen spelen." (FDW)

