Mertens wel fris tegen Lapko? 29 augustus 2018

Haar eerste optreden was zeker niet haar beste, maar Elise Mertens (WTA 15) knokte zich toch knap voorbij de aanklampende Nara waardoor ze het vandaag mag opnemen tegen de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 72). "Ik heb er één keer tegen gespeeld in de halve finale van Lugano, ik won 7-5 in de derde set, maar dat was op gravel", wist Mertens. "Het wordt anders, want zij is een hardhitster." De 20-jarige Lapko klom geruisloos door de rankings, ze verloor dit jaar elf keer in de kwalificaties van WTA-toernooien. Enkel in Lugano en op de ITF-toernooien van Khimki en Saint-Gaudens - net na Lugano ging Lapko verder op haar elan met twee titels in drie weken tijd - deed ze van zich spreken. Het zal er op aankomen voor Mertens om fris aan de start te komen, ook al omdat ze alweer 34 graden verwachten in New York. "Normaal kan ik daar goed tegen", zei de Limburgse. "Ik ga mezelf goed voorbereiden door veel sport - en recuperatiedranken in te nemen." (FDW)

