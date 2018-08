Mertens virtueel nummer 14 op WTA-ranglijst 10 augustus 2018

Elise Mertens (WTA 15) tenniste, als het weer het toeliet, afgelopen nacht haar derde ronde op de Rogers Cup in Montréal. Een unieke kans om naar de kwartfinale te gaan, daar tegenstandsters Aryna Sabalenka (WTA 39) of Caroline Wozniacki (WTA 2) hun woensdagnacht uitgeregende wedstrijd eerder op de dag nog moesten afwerken en dus mogelijk wat vermoeid op de baan zouden komen. Sowieso stond Mertens gisteren virtueel al op de 14de plaats van de wereldranglijst, haar beste ranking. De 22-jarige Limburgse kampeert bovendien in de race naar de Masters in Singapore op de negende plaats en behoudt uitzicht op een eerste deelname aan het officieuze WK eind oktober. (FDW)