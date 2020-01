Exclusief voor abonnees Mertens verslikt zich in Rybakina 10 januari 2020

Toch een tikkeltje onverwacht, deze 4-6, 6-4, 2-6-nederlaag van Elise Mertens (WTA 17) tegen Elena Rybakina (WTA 36) in de kwartfinale van Shenzhen. De Limburgse speelde voor quasi lege tribunes met een flinke tape rond het rechterbovenbeen, maar het was toch vooral de forehand van de 20-jarige Kazachse die het meeste pijn deed. Rybakina speelde een verbluffende derde set en liet Mertens eigenlijk geen kans. "Ze speelde een soort alles-of-niets-tennis", zei Mertens. "Ze serveerde goed en maakte weinig fouten. Ik slaagde er niet in dezelfde druk uit te oefenen als in mijn twee voorgaande partijen." Meteen een speldenprik uitgedeeld door de voormalige Russische met het zicht op de Fed Cup-ontmoeting België-Kazachstan net na de Australian Open. Mertens verkast nu naar Hobart, waar ze in 2017 en 2018 nog de titel meepakte, voor een laatste voorbereidingstoernooi op de Australian Open. "Ik heb nog wat tijd om aan mijn tennis te sleutelen", besloot ze. (FDW)

