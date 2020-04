Exclusief voor abonnees Mertens veilt zijn recordtruitje 25 april 2020

00u00 0

Geweldig gebaar van Dries Mertens (32). De spits van Napoli veilt het truitje waarin hij gedeeld topschutter aller tijden van zijn club werd om zo een plaatselijk goed doel te steunen. Mertens is niet de enige voetballer uit de Serie A van wie een shirt onder de hamer gaat om geld in te zamelen voor de Fondazione Cannavaro Ferrara, die kinderen en jongeren in Napels steunt die het moeilijk hebben. Ook Serie A-topschutter Immobile, Napoli-aanvoerder Insigne en AC Milan-doelman Donnarumma bezorgden de organisatie een truitje. Mertens haalde een wel héél waardevol exemplaar uit zijn kast. De spits veilt het truitje waarin hij op 25 februari op geweldige wijze scoorde tegen FC Barcelona in de Champions League. Dat was zijn 121ste voor Napoli, een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik. "Ik voel me een Napolitaan en ik wil de Fondazione dan ook helpen", aldus Mertens. (TLB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen