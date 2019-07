Exclusief voor abonnees Mertens tegen Ferro: "Beter doen dan derde ronde" 02 juli 2019

00u00 0

De laatste twee weken (Mallorca en Eastbourne) verloor Elise Mertens (WTA21) telkens in de kwartfinale van de latere winnares. Mogelijk wil ze daar voor aanvang van haar derde passage op de All England Club wel voor tekenen. De Française Fiona Ferro (WTA 100) zou haar in de eerste ronde alvast niet al te veel in de weg mogen leggen. "Ik voel me goed", zei Mertens. "Ik speel ook graag op gras: de eerste vier ballen zijn heel belangrijk. En de opslag ook natuurlijk, en die draait redelijk goed de laatste tijd. Ik heb op Mallorca nog getraind met Ferro. Ik heb toch een beetje meer ervaring dan zij, het is haar eerste deelname hier." Wimbledon is de enige grand slam waar Mertens nog niet voorbij de derde ronde geraakte. "Dat ik dit seizoen alleen nog maar grote toernooien speel, zorgt toch voor wat aanpassingen." (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis