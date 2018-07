Mertens tegen Amerikaanse rijzende ster 03 juli 2018

Elise Mertens (WTA 15) kent haar tegenstandster van vandaag, Danielle Collins (WTA 41), hoegenaamd niet. De blonde Amerikaanse maakte dan ook pas recentelijk een opvallende opmars door maar liefst meer dan 100 plaatsen te winnen op de wereldranglijst - begin dit jaar was ze nog het nummer 162 van de wereld. Dat deed Collins door in Indian Wells als wildcard de vierde ronde te halen en een week later via de kwalificaties in de halve finale van Miami terecht te komen, waarbij ze onderweg brandhout maakte van Venus Williams. Op gras verloor dit 24-jarig meisje uit Florida in de eerste ronde van Mallorca en de derde ronde van Eastbourne. Uitkijken dus voor Mertens.

